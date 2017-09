'Hoe gaat het met de Haagse Horeca?' in Studio Haagsche Bluf

Archiefbeeld. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het Feest van Sinterklaas is dicht, de Pijpela is een avondcafé geworden en op de Grote Markt werd geklaagd over te harde muziek tijdens een salsa-avond. Klinkt allemaal niet echt gezellig in het Haagse uitgaansleven. Reden te meer om eens te praten over de 'Stand van de Haagse Horeca' in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.