Celstraf voor oplichter die met valse brieven onder schulden uit wil komen

DEN HAAG - Een vrouw van 55 jaar uit Den Haag is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken, omdat ze probeerde haar telefoonmaatschappij en hypotheekverstrekker op te lichten. Ze deed dat met vervalste brieven. Maar door slordigheden kwam haar bedrog uiteindelijk aan het licht.

Omdat de Haagse schulden had, besloot ze valse brieven uit naam van de politie te sturen naar haar schuldeisers. Ze knutselde zelf een brief in elkaar: kopieerde het politielogo van een brief die ze jaren eerder zelf kreeg. Ook gebruikte ze het registratienummer van die brief.Ondertussen was de Haagse ook gestopt met betalen. In de valse brieven schreef ze dat de politie haar betalingen zou overnemen omdat er beslag was gelegd op haar bankrekeningen vanwege een onderzoek naar identiteitsfraude.De vrouw viel uiteindelijk door de mand omdat de registratienummers die ze gebruikte oud waren. Ook mankeerde er nogal wat aan het taalgebruik en viel op dat logo gekopieerd was.Het Openbaar Ministerie had een werkstraf geeist van tachtig uur en twee weken celstraf. Maar volgens de rechter is de vrouw niet in staat om te werken, daarom legde hij haar geen werkstraf op maar alleen een voorwaardelijke celstraf. Haar schulden blijven wel openstaan.De vrouw zelf was niet bij de zitting aanwezig. Ze had vanwege een sterfgeval in de familie om uitstel van haar zaak gevraagd. Alleen toen de gevraagde rouwkaart uitbleef, besloot de rechter de zaak door te laten gaan.