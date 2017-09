Ondergrondse fietsenstalling Koningin Julianaplein opnieuw vertraagd: Eind 2018 open

DEN HAAG - De bouw van de ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein in Den Haag loopt zeven tot tien maanden vertraging op. De aannemer van de stalling bij het Centraal Station kreeg met meerdere tegenslagen te maken en heeft de bouwtechnieken moeten aanpassen, laat de gemeente vrijdag weten.

De opening van de stalling zal zeker tot het najaar van 2018 op zich laten wachten. Het eerste deel van de fietsenstalling zal waarschijnlijk dan pas voor de fietsers beschikbaar zijn. De totale oplevering wordt pas aan het eind van volgend jaar verwacht. Eerder liep de bouw ook al vertraging op en werd de opening begin 2018 verwacht.'Het is erg jammer dat de bouw van deze prachtige moderne stalling vertraging oploopt,' aldus wethouder Tom de Bruijn van Verkeer. In een brief aan de Haagse gemeenteraad staat ook dat er een boeteregeling is voor de aannemer in het geval van vertragingen. Het is nog niet duidelijk of die in werking treedt. Een woordvoerder van de gemeente wil daarop ook niet vooruitlopen.Wel is duidelijk dat de aannemer zijn best gaat doen om de vertraging in te lopen. 'Ik laat onderzoeken in hoeverre het verruimen van de werktijden, dus het werken in de avond en het weekend, bij kan dragen aan een eerdere oplevering', aldus de wethouder. Ook wil De Bruijn bekijken of het bouwterrein uitgebreid kan worden en of ruimere transporttijden toegestaan kunnen worden.De wethouder: 'Hierbij zal steeds de afweging gemaakt worden of de extra overlast voor de omgeving opweegt tegen het maatschappelijk belang van het eerder bruikbaar zijn van de stalling.'Onder het Koningin Julianaplein komt een van de grootste fietsenstallingen van Nederland. Hier kunnen straks ongeveer 8.500 fietsen worden gestald. De bedoeling is dat er ook een rechtstreekse verbinding met de stationshal komt. Daardoor lopen reizigers straks direct vanuit de stalling richting de treinen of ander openbaar vervoer.Zolang de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein niet open is kunnen fietsers gebruik maken van de Anna van Buerenstraat en de fietsenflat aan de Rijnstraat.