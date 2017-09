DEN HAAG - Een tientje, meer was het niet waarvoor een 26-jarige Hagenaar drie vrienden met de dood bedreigde. 'Als niemand mij tien euro geeft, steek ik één van jullie in de nek', riep de verdachte. Het OM eiste vrijdag tien maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk tegen de man.

De vrienden zaten op 17 juni midden in de nacht op een bankje in het centrum van Den Haag toen een onbekende man bij hen kwam zitten. Hij zat ongeveer een uur naast ze toen hij plotseling een rugzak pakte en deed alsof er een mes inzat.'Test me niet, ik maak jullie allemaal dood als het moet. Als niemand mij 10 euro geeft, steek ik één van jullie in de nek.' Een van de mannen gaf daarop een tientje aan de verdachte.Na de bedreiging renden de mannen weg. Ze kwamen in de buurt een agent tegen die de verdachte kon aanhouden. In zijn zak troffen ze een verfrommeld tientje aan. Over twee weken doet de rechter uitspraak.