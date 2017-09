Haag Wonen niet bereikbaar wegens lekkage

Archieffoto

DEN HAAG - Woningbouwvereniging Haag Wonen is vrijdagmiddag niet bereikbaar door een grote lekkage. Wie het telefoonnummer belt krijgt een in gesprek-toon te horen. 'We hebben een enorme lekkage naast onze serverruimte. Onze telefoons, wifi en andere servers werken op dit moment niet. Niemand kan op zijn computer werken', laat een woordvoerder weten.





'We willen onze excuses aanbieden dat we niet bereikbaar zijn', zegt de woordvoerder. 'Er zijn op dit veel mensen aan het proberen om de lekkage te verhelpen. De verwachting is dat de verstoring om 17.00 uur is verholpen.'



'Het ziet ernaar uit dat er een leiding gesprongen is', zegt de woordvoerder. Haag Wonen heeft vanuit een andere locatie een bericht op de website geplaatst om zo mensen op de hoogte te brengen van de storing. Haag Wonen heeft voor spoedreparaties een noodnummer geopend: 0229-276549.