Toch geen uitspraak over lege schappen Leidse Albert Heijn, partijen praten verder

Foto: Omroep West

LEIDEN - De rechter heeft besloten vrijdag toch geen uitspraak te doen in het kort geding dat franchisenemer Gerrit van Noort aangespannen had tegen Ahold. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vrijdag laten weten. Ahold levert de franchisenemer al een aantal weken geen spullen meer. Daarop sleepte hij het bedrijf voor de rechter.

Geschreven door Sander Knura