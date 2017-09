Jopie (86) viert jubilieum: ‘Jopie bedankt, Jopie bedankt, Jopie, Jopie, Jopie bedankt’

Jopie van Klaveren (86) viert jubileum. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Ze zit al tien jaar in het vak. Jopie van Klaveren uit Den Haag. Ze werkt als vrijwilliger bij de dagbesteding voor ouderen in wijkcentrum de Regenvalk. En dat is bijzonder want ze is al op leeftijd: 86 jaar. Vrijdag werd haar tienjarig jubileum gevierd.

Een taart, een oorkonde en een groot applaus. Dat krijgt Jopie van Klaveren omdat ze al tien jaar als vrijwilliger werkt in wijkcentrum de Regenvalk. En ze wordt toegezongen door de ouderen en medewerkers van de dagbesteding: 'Jopie bedankt, Jopie bedankt, Jopie. Jopie, Jopie bedankt'.



Ondanks haar hoge leeftijd schenkt ze twee dagen per week koffie en thee, deelt ze eten uit en maakt ze met iedereen een praatje. 'Ik vind het gewoon gezellig', zegt ze. En ik vind het leuk om andere mensen blij te maken.'



Geroddel en gezeur



Ze kwam tien jaar geleden werken bij de dagbesteding. 'Ze vroegen of ik mee wilde helpen. In eerste instantie dacht ik: wat moet ik met die oude wijven, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is vast allemaal geroddel en gezeur, daar moet ik niets van hebben. Maar ik ben toch gaan kijken en ik ben er niet meer weggegaan.'



Eerst werkte ze vier dagen per week, maar inmiddels zijn het er nog maar twee. 'Ik heb last van mijn ademhaling en dan zijn vier dagen voor mij teveel. Maar twee keer per week ben ik er wel. Dan begint mijn dag om half negen en zet ik alles klaar. Ik werk door tot een uur of twee.'



Nooit ziek



Monique Paauw is activiteitenbegeleider bij de Regenvalk. 'Jopie is mijn rechterhand. Het maakt mijn werk 200 keer makkelijker', vindt ze. 'En Jopie is er altijd. De afgelopen jaren heeft ze nooit vakantie gehad, ze is nooit ziek geweest. We zijn allemaal heel blij met haar.'