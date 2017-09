Griekspoor tankt vertrouwen bij TEAN voor Davis Cup-duel in Den Haag

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tallon Griekspoor heeft een zware taak: hij moet de Nederlandse eer zien hoog te houden in de kwartfinales van TEAN International. 'Ik hoop de finale te halen', zegt de 22-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep, die zijn goede vorm op het Alphense challengertoernooi volgende week hoopt mee te nemen in de Davis Cup-wedstrijd tegen Tsjechië.

Het is de derde keer dat captain Paul Haarhuis hem heeft geselecteerd voor het Nederlands team. 'Dat betekent heel veel. Het is supermooi om voor je land uit te komen.' Wel wacht Griekspoor, 343ste op de wereldranglijst, nog altijd op zijn eerste optreden in Oranje.Hij maakte naar eigen zeggen een mindere zomer door, maar de laatste weken gaat het weer beter. Zijn uitverkiezing komt voor hem dan ook niet als een verrassing. 'Stiekem had ik er wel op gerekend', geeft Griekspoor toe. 'Het wordt een mooie wedstrijd. We spelen thuis, dus ik heb er superveel zin in.'Waar hij zelf nog weinig ervaring heeft met Davis Cup-tennis, kan dat niet gezegd worden van zijn teamgenoten . Met name de Haagse kopman Robin Haase (36ste van de wereld) en Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande (gezakt naar de 374ste plek) zijn door de wol geverfd.'Superknap wat die jongens doen, zeker Robin', aldus Griekspoor. 'Die staat al zo lang in de top-100 en is al zo lang Nederlands beste tennisser. Daar kun je alleen maar waardering voor hebben. Ik probeer zo veel mogelijk van ze op te pikken. Ze zijn professioneel met hun sport bezig en doen er alles aan.'Nederland gaat met de Tsjechen uitmaken welk land uit mag komen in de wereldgroep. Meevaller voor Oranje is dat de Tsjechische topper Thomas Berdych er vanwege een blessure niet bij is. Griekspoor: 'Op papier is dat zeker een klein voordeeltje. Zij staan misschien iets hoger, maar wij spelen thuis.'Als de regen geen roet in het eten gooit, staat Griekspoor vrijdag in de kwartfinale van TEAN International tegenover Kevin Krawietz uit Duitsland. Over een exact week gaat het Davis Cup-duel Nederland - Tsjechië van start op de campus van het Haagse Zuiderpark.