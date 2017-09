Bedrijven bedanken hulpdiensten voor optreden grote brand Den Hoorn

DEN HOORN - Met twee volle pagina's in de lokale krant hebben ondernemers van een bedrijventerrein in Den Hoorn, dat getroffen werd door een grote brand, de brandweer en de gemeente bedankt. In de editie van zeven september van de Schakel Midden- Delfland hebben de ondernemers verschillende advertenties geplaatst met lof voor de hulpdiensten.

'Enorm bedankt', schrijft Solarbox. Het bedrijf verkoopt zonnepanelen op het terrein. Ook Benfried bv. is blij dat de brandweer hun pand wist te redden. 'Dankzij jullie inzet en harde werken is ons bedrijf behouden gebleven'.Hulpdiensten uit de hele regio werden op zondag 27 augustus opgeroepen om de brand in het bedrijfsverzamelgebouw op de Hooipolderweg in Den Hoorn te bestrijden. Het duurde tot begin van de ochtend voordat het vuur onder controle was. De brandweer is daarna nog tot in de middag druk geweest met nablussen. Ondanks de grote inzet werden onder meer een bedrijf dat kleding ophaalt en een scooterverhuur verwoest. Een deel van de bedrijven kon gered worden.Hoe het vuur in het gebouw heeft kunnen ontstaan is nooit duidelijk geworden. De hevigheid van de brand heeft alle aanwijzingen die konden leiden naar een mogelijke oorzaak verwoest.