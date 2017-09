'Alles om hen heen is kapot', inzamelingsacties voor Sint-Maarten na Irma

REGIO - Nu de ravage na orkaan Irma zich steeds duidelijker aftekent, komen er vanuit de regio hulpacties voor het zwaar getroffen Sint-Maarten op gang. Rijswijker Bart Eeken - ook bekend als dj van de Haagse discotheek Westwood - gaat jaarlijks naar het eiland en heeft er veel vrienden wonen. 'Alles om hen heen is kapot, het is een ravage', vertelt hij aangedaan.

Eeken is spontaan een actie begonnen om geld in te zamelen voor de slachtoffers. 'Toen ik ermee begon was de landelijke actie nog niet gestart en ik merk dat mensen graag meer willen geven als ze een persoonlijk verhaal erbij hebben'. In een paar dagen tijd is er via de crowdfundingspagina Help Sint-Maarten ruim 2.000 euro gestort. 'Het geld is niet voor noodhulp, maar voor de wederopbouw', legt de dj uit.'Mijn vrienden hebben een hotel waar ik ook vaak draai en ik spreek ze regelmatig. Ze zitten in het hotel met nog een paar gasten. De sfeer tussen de mensen is bijzonder, binnen is een enorme saamhorigheid. Tegelijkertijd zijn ze bang voor plunderingen en is er een angstig sfeertje.' Eeken hoopt aan het einde van het jaar weer naar Sint-Maarten te gaan. 'Ik heb natuurlijk geen idee hoe het dan is.'De Haagse reggaeband Orange Grove organiseert volgende maand een benefietconcert voor slachtoffers van de orkaan Irma. Enkele leden van de groep komen van Sint-Maarten en hebben daar familie en vrienden wonen, meldt mediapartner Den Haag FM. Het concert vindt plaats op donderdag 12 oktober in het Rotterdamse poppodium Annabel.De Willemsvaart voelt zich ook zo geraakt door de verschrikkelijke beelden van Sint-Maarten dat ze in de week van 11 tot en met 15 september speciale St. Maarten Vaarten georganiseerd hebben. Boottochten van Den Haag Centraal Station naar de kust en terug. De tochten zijn in de vroege avond. De gehele opbrengst gaat naar giro 5125.Heb jij ook een actie laat het ons weten via online@omroepwest.nl