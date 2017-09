Parkroad Café haalt voorprogramma Anouk naar binnenstad

DEN HAAG - Het Parkroad Café haalt het voorprogramma van Anouk naar de Haagse binnenstad. De band Piñata speelt vrijdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur een paar nummers. Het programma is te horen op Radio West.

'Piñata is heel verdrietig dat hun voorprogramma bij Anouk is geannuleerd', vertelt Fred Zuiderwijk. 'Ze hadden veel fans uitgenodigd voor het concert en die konden nu niet naar hen komen luisteren. We hebben zowel Piñata als Friends of the family een alternatief geboden. Dat ze vanavond in de uitzending te horen zijn is toch nog een klein zonnestraaltje op deze dag.'Vrijdagavond geeft zangeres Anouk een concert tijdens Live on the Beach waarbij veel regen wordt verwacht. Haar concert gaat door, maar het voorprogramma is door de verwachte regen geschrapt . Concertbezoekers bieden massaal hun concertkaarten via het internet aan.