Meppende wodkadief heeft er 'heel veel spijt van'

DEN HAAG - Bert (46) had genoeg geld om twee flessen wodka te kopen. Toch besloot hij om een fles te stelen en een fles te betalen. Toen hij gesnapt werd, raakte hij in paniek en sloeg een 17-jarige medewerker van een supermarkt in Zoetermeer in zijn gezicht. 'Dat was een hele domme actie.'

Bert zit bij de politierechter voor diefstal met geweld. 'Ik was helemaal niet van plan om iets te stelen. Ik kreeg de gelegenheid en die heb ik gepakt,' legt hij aan de rechter uit. Bert heeft pech die dag in juni, want een agent die niet in functie is, maar boodschappen doet in Zoetermeer, ziet dat hij een fles wodka verstopt in zijn jas.Bert stribbelt niet tegen als hij wordt aangesproken op de diefstal. Hij moet mee naar de kantine van de supermarkt en wordt daar aan tafel gezet om de aangifteformulieren in te vullen. 'Maar ik raakte in paniek en wilde vluchten,' vertelt Bert. Hij slaat een 17-jarige medewerker die op hem moet letten in zijn gezicht.Het lukt Bert om weg te komen. Maar de agent die hem heeft zien stelen, brengt zijn boodschappen thuis en gaat naar hem op zoek. Hij wordt herkend op straat in Zoetermeer en moet mee naar het politiebureau. 'Ik heb vijf dagen vastgezeten,' vertelt hij in de rechtszaal.'Het was een hele nare ervaring voor deze jonge medewerker,' houdt de politierechter de verdachte voor. De officier van justitie is het daarmee eens: 'Diefstal met geweld is echt een heftig feit, beseft u dat?' Bert staart naar zijn schoenen. 'Ik heb er heel veel spijt van. Ik heb zelfs een brief naar de supermarkt gestuurd.'Bert vertelt dat hij een tijdje veel dronk. 'Ik had relatieproblemen, een echtscheiding, ik had moeite met alles verwerken. Maar inmiddels ben ik in behandeling en ik heb al tijden niet gedronken.' De rechter kijkt de man streng aan: 'Het is goed dat u hier bent en uw verantwoordelijkheid neemt, maar ernstig dat een jongen van 17 geconfronteerd is met een gewelddadige winkeldiefstal.'De politierechter is het eens met de officier van justitie over de strafmaat: een werkstraf van 60 uur. 'Houdt u zich goed aan de afspraken en voert u uw werkstraf goed uit,' waarschuwt de rechter. En Bert loopt sjokkend de zaal uit.