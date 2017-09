OM: Schoondochter tipte woningovervallers

DEN HAAG - Een bewoonster van de Roggeveenstraat in Den Haag beleefde vorig jaar oktober de schrik van haar leven toen ze ’s nachts het slachtoffer werd van een woningoverval. De vriendin van haar zoon heeft volgens het Openbaar Ministerie de overvallers getipt dat er veel geld in huis lag. De officier van justitie eiste vrijdag celstraffen tot 4,5 jaar voor de overval.

Op 29 oktober 2016 stonden er middenin de nacht ineens twee mannen aan het bed van de bewoonster van de Roggeveenstraat. Ze kreeg een groot mes op haar gericht en moest met een deken over haar hoofd in een stoel gaan zitten. Het zou slecht met haar aflopen als ze zou gaan gillen, zei een van de overvallers.De mannen zeiden dat ze kwamen voor het geld en haalden de kamer van haar zoon overhoop die er negenduizend euro had liggen. De overvallers verdwenen met het geld, een horloge, een televisietoestel en de auto van de bewoonster. Dezelfde nacht wist de politie op de snelweg bij Schiphol, na een wilde achtervolging , Isiah M. (20) uit Amsterdam aan te houden in de gestolen Volkswagen Polo.Daarna werden nog twee Amsterdammers gearresteerd voor de overval, Brandon L. (21) en Giliermo F. (24). Op de telefoon van laatste verdachte vond de politie WhatsApp-gesprekken met Giannina van E. (30) uit Delft, de schoondochter van het slachtoffer van de woningoverval. Uit die gesprekken leidde de politie af dat zij voor de overval de Amsterdammer vertelde over het geld van haar vriend. De dag na de overval stuurde ze de Giliermo F. ook nog een nieuwslink over de aangehouden overvaller bij Schiphol.'Naar aanleiding van informatie van haar is er een overval gepleegd', zei de officier van justitie vrijdag bij de Haagse rechtbank. Volgens de officier was het niet de bedoeling van Giannina van E. dat de woning overvallen zou worden. De vriendin zou ervan uitgegaan zijn dat de Amsterdammers er zouden inbreken.De vriendin reageerde op de zitting dat ze in het WhatsApp-gesprek met de Amsterdamse verdachte alleen maar opgeschept heeft over het zakelijk succes van haar vriend, de zoon van de overvallen vrouw: 'Ik heb lopen bluffen, ik heb een te grote mond gehad.' Ze wilde de Amsterdammer Giannina F., die via sociale media contact met haar zocht, afpoeieren. Ze ontkende zijn tipgever te zijn geweest. Volgens haar advocaat hebben Giannnina en de zoon van de overvallen vrouw nog altijd een'serieuze en liefdevolle relatie'.De officier van justitie eist tegen haar toch een celstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De drie maanden die nog resteren heeft ze in voorarrest uitgezeten. Tegen Giliermo F. eist de officier 4,5 jaar cel, tegen Brandon L. een celstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Isiah M. verdient volgens de officier een celstraf van 24 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.