Virgilio Teixeira terug op oude nest bij Jong ADO: 'Ik wil hoofdtrainer worden'

Virgilio Teixeira. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Sinds dit seizoen heeft ADO Den Haag weer een officieel tweede elftal. Trainer van het beloftenteam is een oude bekende: Virgilio Teixeira. De oud-verdediger van ADO treedt na acht jaar afwezigheid in de voetsporen van onder meer Maurice Steijn, die als coach ooit via het hoogste jeugdelftal bij de Haagse vlaggenschip uitkwam. 'Hoofdtrainer is toch iets wat ik uiteindelijk wel zou willen, ja', vertelt hij in TV West Sport.





Hoofddoel is zoveel mogelijk talenten af te leveren aan de hoofdmacht. Wie daarvoor in aanmerking komt? 'Dat is nog moeilijk te zeggen op dit moment', aldus Teixeira. In de voorbereiding op dit seizoen maakte Mats van Kins (18) indruk. 'Die heeft wel wat speciaals. Maar het is lastig om te bepalen hoe zich dat gaat ontwikkelen. En zo zijn er nog meerderen die dat hebben.'



