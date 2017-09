Anouk rockt tijdens afgeladen Live on the Beach op Scheveningen

Uitverkocht strandconcert Scheveningen met Anouk I Foto: Omroep West Strandconcert kan eindelijk beginnen I Foto: Omroep West Het concert op Scheveningen gaat vooralsnog door I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het strandconcert van Anouk tijdens Live on the Beach op Scheveningen is inmiddels afgelopen en het was een groot succes. Ondanks het slechte weer hebben fans weer en wind getrotseerd en werden beloond op een knallende show.