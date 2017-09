Kasteel Duivenvoorde mikt op verdubbeling van aantal bezoekers in 2026

Foto: Robbert van Cleef

VOORSCHOTEN - Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten heeft grote plannen voor de toekomst. In een kleine tien jaar wil het landgoed naar een verdubbeling van het aantal bezoekers. Dat zei de directeur vandaag bij de opening van het gloednieuwe bezoekerscentrum bij het kasteel.

Het nieuwe bezoekerscentrum moest niet te opvallend worden en dus heeft de uitstraling gekregen van een moderne, hippe schuur waarin veel hout verwerkt is. Daardoor past het Hof van Duyvenvoorde perfect in het landschap. ‘We hadden nog geen voorziening waar je even een kopje koffie of lunch kunt gebruiken’, zegt directeur Annette de Vries. ‘En dat hoort toch eigenlijk wel bij de 21e eeuw.’



Nu heeft het kasteel ongeveer 25.000 bezoekers per jaar, maar dat aantal moet fors omhoog als het kasteel in 2026 maar liefst 800 jaar bestaat. ‘Willen dan naar een verdubbeling van ongeveer 50.000 bezoekers’, zegt De Vries. ‘Dat is wel ambitieus, maar moet wel te doen zijn.’



Duivenvoorde is hip

Duivenvoorde heeft oud-NOS-journaal presentatrice en fotografe Sacha de Boer uitgenodigd voor de opening van het Hof van Duivenvoorde. Eerder dit jaar maakte zij in opdracht van het kasteel foto’s van het landgoed. ‘Toen ik in juli foto’s maakte was het bezoekerscentrum nog niet af, maar het is echt mooi geworden. Het past bij het landschap, maar is ook hip’, aldus De Boer.



Tijdens de Open Monumenten dagen van komend weekend is het bezoekerscentrum voor het eerst open voor het publiek.