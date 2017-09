Voorbeschouwing Willem II - ADO: 'Mooi moment om negatieve spiraal te doorbreken'

DEN HAAG - Na een tumultueuze interlandperiode is het komend weekend weer de beurt aan de eredivisie. ADO Den Haag is na drie duels nog puntloos en de ploeg hunktert naar de eerste overwinning. Tegen Willem II moet het zaterdag echt gaan gebeuren.

Wilfried Kanon is terug van zijn schorsing en vormt samen met Tom Beugelsdijk weer het hart van de defensie. Danny Bakker is daardoor weer terug te vinden op het middenveld, ten koste van Donny Gorter. Voorin moet Melvyn Lorenzen plaatsmaken voor Elson Hooi. Nieuwkomers Ricardo Kishna en Erik Falkenburg beginnen op de bank.'We moeten nu beginnen om resultaten te halen. Dat is de eerste wedstrijden niet gelukt. Maar ik denk dat morgen tegen Willem II een mooi moment is om de negatieve spiraal te doorbreken. Ik zie op de training dagelijks heel goede dingen. Gaan we dat morgen koppelen aan een tomeloze inzet, dan moeten wij in staat zijn daar een goede wedstrijd te spelen met een goed resultaat.'Op 5 april 2017 nam ADO Den Haag drie punten mee naar huis. Willem II werd met 1-2 verslagen door goals van Nasser el Khayati en Mike Havenaar. Het was voor de Hagenaars een belangrijke overwinning. ADO Den Haag klom door deze zege uit de gevarenzone. En het vervolg is bekend: ADO handhaafde zich in de eredivisie.De wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag is vanaf 18.25 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het commentaar wordt verzorgd door Herman Nanninga en Pim Markering.