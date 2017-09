Ajax maakt bezwaar tegen bekerduel met Scheveningen in ADO-stadion

DEN HAAG - Ajax heeft bij de KNVB bezwaar aangetekend tegen de beslissing om de bekerwedstrijd tegen Scheveningen in het stadion van ADO Den Haag te laten spelen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bepaalde vrijdag dat de amateurs van Scheveningen voor hun thuiswedstrijd moeten uitwijken naar het stadion van de eredivisieclub. Supporters van Ajax zijn daarbij niet welkom, tot onvrede van de Amsterdamse club.

'De club is bij geen enkel vooroverleg betrokken geweest en kon daardoor niet meedenken aan een oplossing waarbij de Amsterdamse aanhang dit duel wel gewoon kan bijwonen', staat in een verklaring.'Ajax is van mening dat supporters van beide clubs bij een wedstrijd aanwezig moeten zijn en vindt dat er alles aan gedaan moet worden om dit te kunnen realiseren.' De club heeft daarom bezwaar aangetekend bij de KNVB.