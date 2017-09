Verdachten van moord op 85-jarige Ans van der Meer langer vast

DEN HAAG - De 43-jarige man en een 34-jarige vrouw die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ans van der Meer (85) blijven twee weken langer vast zitten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Het tweetal werd deze week in Den Haag aangehouden. Het is nog niet bekend wat hun betrokkenheid is bij de dood van de vrouw. Ze werd op 30 juni dood aangetroffen in een woning aan de Louis Davidsstraat in Den Haag. Ze overleed door een misdrijf, zo bleek na onderzoek.Het onderzoek is met de aanhoudingen nog niet ten einde. De politie zoekt nog meer getuigen. Mensen die iets weten van de gestolen sieraden wordt verzocht te reageren.