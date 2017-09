Haagse burgemeester wil uitpubliek bij ADO Den Haag – Ajax in toekomst weer toelaten

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil dat in de toekomst bij wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax gewoon uitsupporters welkom zijn. Daarvoor moeten de supporters van beide clubs wel eerst met elkaar in gesprek gaan. Dat zei Krikke vrijdag in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De burgemeester kan zich goed voorstellen dat de voetbalfans graag bij de uitwedstrijden zijn. 'Je wil jouw club een hart onder de riep steken, toejuichen en meehuilen als het niet goed gaat. En daarvoor moet je in dat stadion zijn', zegt Krikke. 'Maar op dit moment zijn we nog niet zover. Het lijkt me echt heel goed dat de supporters van ADO en Ajax met elkaar in gesprek raken om de lucht te klaren.'Wanneer er bij wedstrijden in Amsterdam en Den Haag weer uitpubliek kan zijn, kan Krikke niet zeggen.Krikke besloot vanmorgen dat de bekerwedstrijd SVV Scheveningen – Ajax op 20 september in het Cars Jeans Stadion wordt gespeeld en niet op Sportpark Houtrust. Ook mogen er geen Ajacieden in het uitvak zitten. De Amsterdamse club maakt hier bezwaar tegen . 'De club is bij geen enkel vooroverleg betrokken geweest en kon daardoor niet meedenken met een oplossing waarbij de Amsterdamse aanhang dit duel wel gewoon kan bijwonen', staat in een verklaring.Pauline Krikke heeft vrijdagochtend wel gesproken met Ajax-directeur Edwin van der Sar, vertelde ze op Radio West. 'Van der Sar staat er niet om te juichen. Maar al pratende kwamen we er wel toe, dat het goed is als supporters van zowel Ajax als van ADO met elkaar in gesprek raken.'