BODEGRAVEN - Wegens problemen met een trein tussen Bodegraven en Alphen aan den Rijn zitten 150 reizigers vast. Prorail laat weten aan een oplossing te werken.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. De storing is rond 19.00 uur ontstaan. Of de reizgers in de trein moeten blijven of dat er een andere oplossing wordt bedacht is nog niet duidelijk.