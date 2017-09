Veroorzaker dodelijk ongeluk 's-Gravenzande aangehouden

'S-GRAVENZANDE - De 26-jarige bestuurder die op 21 augustus betrokken was bij een fataal verkeersongeluk in 's-Gravenzande, wordt verdacht van dood door schuld. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de bestuurder meer dan 100 kilometer per uur reed op een plek waar 60 is toegestaan. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol. De man werd woensdag aangehouden door de politie. Vrijdag verlengde de rechter zijn voorarrest met veertien dagen.Het ongeluk vond plaats op 21 augustus op de Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande. Zijn busje botste op een vrachtwagen , waarbij zijn 16-jarige passagier zwaargewond raakte. De jongen overleed maandag 30 augustus