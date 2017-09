Wateroverlast in De Lier na hevige regenval

Koningin Julianalaan in De Lier onder water I Foto: District8

DE LIER - In de Oranjewijk in De Lier is vrijdagavond wateroverlast ontstaan na een hevige regenbui. De Koningin Julianalaan stond na een felle bui snel blank. De brandweer is bezig om het water weg te pompen dat via het riool omhoog kwam.





Ook in Schipluiden aan de Keeneburgweg is de brandweer in actie gekomen. Omstreeks half 10 kwam de regen met bakken uit de hemel.



Auto-ongeluk



In datzelfde dorp raakte vrijdagavond ook een automobilist van de weg. Vermoedelijk is de regen oorzaak van het ongeluk. De auto belandde op zijn kant in de greppel. Niemand raakte daarbij gewond.







