Veel overlast in Den Haag vanwege extreme regenval

DEN HAAG - Op een aantal plekken in Den Haag zorgt de hevige regen voor flink wat overlast. Zo staat de omgeving van station Moerwijk onder water en staan auto's vast. Ook de Put bij de Vaillantlaan in Den Haag is ondergelopen en is de tramtunnel in de Grote Markstraat gesloten.

De telefoon in de melkamer van de brandweer staat roodgloeiend. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er vanaf 21.00 uur vrijdagavond tientallen meldingen binnengekomen. 'We verwachten dat dit er nog veel meer worden. Brandweerauto's rijden af en aan. Ook de collega's van de kazerne in Westland hebben we gevraagd te assisteren in het centrum van Den Haag.'En niet alleen in het centrum van Den Haag is de wateroverlast groot. Zo kwam een atomobilist vast te zitten in een tunnel op de Binckhorstlaan. De brandweer moest hem daaruit krijgen.Ook automobilisten bij het station Moerwijk in Den Haag staan onder water en zitten vast.De Put op de Vaillantlaan in Den Haag is ook helemaal ondergelopen. Daar is de kruising door de politie afgesloten.Ook de tramtunnel in de Haagse binnestad is gesloten. Op alle lijnen meldt vervoerder HTM vertragingen. Vanwege al het water op de sporen kunnen de trams alleen stapvoets rijden.