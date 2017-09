Vrachtwagen knalt op auto met pech op A13

DELFT - Op de A13 bij Delft is zaterdagochtend een vrachtwagen achterop een auto geknald. De auto zou met pech langs de weg hebben gestaan, met de bestuurder er nog in.

De auto is door het ongeval flink beschadigd. De automobilist zou gewond zijn geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.De afrit naar Delft-Zuid is door het ongeval enige tijd dicht geweest.