Wateroverlast in de regio: ondergelopen tunnels en drijvende auto's

De brandweer had het er maar druk mee: veel tunnels waren ondergelopen. Zo stond de omgeving van station Moerwijk onder water. Ook de Put bij de Vaillantlaan in Den Haag was ondergelopen. Auto's die toch door het water probeerden te komen, kwamen vast te zitten De tramtunnel in de Grote Markstraat was gesloten, waardoor verschillende lijnen om moesten rijden. HTM meldde rond 3.00 uur dat de trams weer volgens dienstregeling reden.Niet alleen in Den Haag zorgde de regen voor problemen. De Koningin Julianalaan in De Lier stond al snel blank. De brandweer moest het water daar wegpompen.De Vronkenlaan in Leiderdorp werd tijdelijk afgesloten omdat er zoveel water op het wegdek lag. Ook daar moest het water eerst weggepompt worden.En hoe zat het met de overlast tijdens het strandconcert van Anouk? Dat viel allemaal wel mee . Fans trotseerden weer en wind en kregen een knallende show van de Haagse rockdiva.Ondanks dat veel mensen van hun kaartje af probeerden te komen , stond het strand hartstikke vol. Voorafgaand aan het optreden vielen nog wel enkele buien, maar het concert begon droog.