Gewonde bij steekincident Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - Op de Morsstraat in Leiden heeft zaterdagochtend een steekincident plaatsgevonden. Eén persoon is volgens de politie aangehouden.

Er is bij het steekincident één persoon gewond geraakt. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is.



De steekpartij gebeurde rond 5.30 uur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.