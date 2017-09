Honderden plekken te bezoeken voor Open Monumentendag, maar gemalen blijven dicht

REGIO - Honderden monumenten in de regio zijn zaterdag en zondag te bezoeken tijdens Open Monumentendag. Mensen die een bezoekje aan de gemalen Schaapwei- en Plaspoelpolder in Rijswijk en Oude en Nieuwe Broekpolder in Kwintsheul wilden brengen, hebben pech. Het Hoogheemraadschap van Delfland laat weten dat die gemalen zaterdag dichtblijven omdat er hard gewerkt wordt tegen de wateroverlast.

Er is zoveel regen gevallen dat er in de gemalen wordt gewerkt om al het water af te voeren. De medewerkers kunnen daarom geen rondleidingen geven.Het Gemeenlandshuis in Delft is wel open. Dat is het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap.Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar 'Boeren, burgers en buitenlui'. Het evenement vindt voor de 31e keer plaats. Twee dagen lang zijn de monumenten gratis te bezichtigen.Landelijk gaat het om duizenden monumenten. Op de website van het evenement is te vinden welke monumenten in de regio meedoen.