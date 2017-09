Mobiele pompen en waterbergingen ingezet tegen wateroverlast

REGIO - Extra maatregelen worden zaterdag ingezet om de wateroverlast terug te dringen. Het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben mobiele pompen ingezet. Ook zijn waterbergingen ingezet. Hiermee moet worden voorkomen dat het water over de slootkanten loopt en zo nog meer overlast veroorzaakt.

Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er met name in de regio's Ter Aar, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn veel regen gevallen. Op die plekken zijn mobiele pompen ingezet om het water weer op normaal peil te krijgen.Ook in het gebied van Delfland, waar onder meer Den Haag, Rijswijk, Delft en het Westland onder vallen, zijn extra pompen ingezet. Het water staat op sommige plekken erg hoog. De brandweer had het vannacht ook in dit gebied erg druk met de wateroverlast : tunnels liepen onder en auto's kwamen vast te zitten in het water.Ook zijn waterbergingen de Wollebrand in Honselersdijk en de Woudse Polder in Schipluiden (gemeente Midden-Delfland) ingezet. Daar wordt tijdelijk water opgeslagen.Het Hoogheemraadschap van Delfland probeert daarmee het waterpeil in de vaarten te verlagen.