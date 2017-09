'Zondvloedachtige hoeveelheid neerslag', 100 mm water in 24 uur

De Put op de Vaillantlaan Den Haag onder water I Foto: Regio15

DEN HAAG - Er is een zondvloedachtige hoeveelheid neerslag gevallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Tot zaterdagmorgen 09:30 uur is er in Den Haag-Laakkwartier in totaal 100 mm gevallen en in Voorschoten 101 mm. Dat is inclusief vrijdag. De normale maandhoeveelheid van september is volgens Mizee zo’n 97 mm.



Vrijdag viel er in Zoetermeer 35 mm, in Leiden 71 mm. In Kijkduin viel 79 mm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er met name in de regio’s Ter Aar, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn zo'n 90 mm gevallen.



Zon en buien



De meeste neerslag hebben we volgens Huub Mizee nu wel gehad. Zo af en toe komt er zelfs weer wat zon. Zaterdag kunnen er nog wel een paar buien voorkomen. Met 18 graden blijft het aan de koele kant.