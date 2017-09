Sportfestijn in Zuiderpark afgelast: 'Er staat 10 centimeter water'

Foto: Albert Heijn

DEN HAAG - Het Albert Heijn Sportfestijn in het Haagse Zuiderpark is zaterdag afgelast. Door de hevige regenval is het terrein onbegaanbaar. 'Er staat 10 centimeter water', vertelt een woordvoerder.





Man en macht heeft geprobeerd het water weg te pompen, zonder resultaat. 'Dit is ontzettend balen.' Iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt zijn geld terug.



Vijftig sporten



Tijdens het sportevenement zouden mensen vijftig verschillende sporten kunnen uitproberen. Sporthelden als Ellen Hoog, Naomi van As en Anouk Hoogendijk zouden aanwezig zijn.



De organisatie zei eerder deze week nog





