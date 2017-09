Grote brand in Chinees restaurant Den Haag

Foto: Matthijs Snepvangers

DEN HAAG - In Chinees restaurant Harvest in de St. Jacobstraat bij de Wagenstraat heeft zaterdag brand gewoed in de keuken.





De brandweer is bezig met het slopen van het ventilatiekanaal om zeker te zijn dat de brand helemaal uit is. Hierbij zijn veel brandweermensen ingezet.



Volgens de nieuwssite Regio15 liep een persoon brandwonden op. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. Een bovenliggende woning en omliggende appartementen zijn ontruimd. Volgens ooggetuigen kwam de rook uit het pand.