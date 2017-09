VVSB en FC Lisse in evenwicht in Bollenderby

REGIO - De Bollenderby tussen VVSB en FC Lisse heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de twee voetbalgrootmachten eindigde in een gelijkspel: 1-1.

De twee ploegen, die respectievelijk zo'n drie kilometer van elkaar vandaan liggen, troffen elkaar voor het eerst in een officiële wedstrijd. VVSB speelde voordat de tweede divisie in het leven geroepen werd altijd op zondag, FC Lisse op zaterdag.De sfeer zat er op de Boekhorst goed in. Rookpotten, feestelijke slierten, zingend publiek. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie middag.De supporters van FC Lisse mochten in Noordwijkerhout als eerst juichen. Een verdwaald schot van Kevin van der Zwet eindigde uit het niets achter VVSB-doelman Ruben Valk. Een fraaie goal, maar afgaande op de lichaamshouding van Van der Zwet was het geen 'bewussie'.De openingsgoal deed FC Lisse veel goeds, want VVSB was het even helemaal kwijt. De Lissenaren waren gevaarlijk, maar het lukte ze niet de kansen om te zetten in goals.Vlak voor rust was VVSB wel effectief. Tommy Bekooij trok de score gelijk. In de slotfase van het duel werd het nog spannend, maar uiteindelijk stapten beide ploegen met een punt het veld af.0-1 Van der Zwet, 1-1 Bekooij