Katwijk verslaat ook GVVV en blijft ongeslagen

Foto: Orange Pictures

KATWIJK - In de tweede divisie is Katwijk na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen. Het GVVV van oud-Rijnsburgse Boys-trainer Niek Oosterlee werd zaterdagmiddag met 2-0 verslagen door de oranjehemden.

De eerste goal van de wedstrijd viel vlak voor rust. GVVV-speler Bart Hulsbos werkte de bal via de paal ongelukkig in eigen doel, waardoor Katwijk met een 1-0 voorsprong richting de thee ging.



Die minimale voorsprong beviel Katwijk-trainer Dick Schreuder allerminst. Hij zag dat het zijn ploeg in de tweede helft lange tijd niet lukte de score te verdubbelen.



Strafschop



GVVV bleef hoop houden en ging op jacht naar de gelijkmaker. Toen Katwijk-captain Robbert Susan via een penalty tien minuten voor tijd wel de 2-0 wist te maken, waren alle illusies van GVVV verdwenen.



Scoreverloop Katwijk - GVVV 2-0 (1-0): 1-0 Hulsbos (eigen doelpunt), 2-0 Susan (strafschop)