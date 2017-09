Quick Boys drie punten rijker na winst bij DOVO

Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Voor de tweede week op rij heeft Quick Boys de volle buit gepakt. De Katwijkers wonnen zaterdagmiddag met 1-2 bij DOVO en zijn daardoor weer drie punten rijker in de derde divisie.

Het begin van de wedstrijd leek zo mooi voor Quick Boys. Na tien minuten werkte Delano a Cohen de bal vanaf een meter of twintig in het doel, maar nog geen vier minuten later maakte Nando Wormgoor, het broertje van oud-ADO-speler Vito Wormgoor, alweer de gelijkmaker.



Kort na rust kwam Quick Boys weer op voorsprong. Na een handsbal van DOVO mocht Yordi Teijsse, vorige week ook al trefzeker vanaf de penaltystip, aanleggen vanaf elf meter. Hij bleef koelbloedig, schoot binnen en maakte daarmee de laatste treffer van de middag.



Scoreverloop DOVO - Quick Boys 1-2 (1-1): 0-1 A Cohen, 1-1 Wormgoor, 1-2 Teijsse (strafschop)