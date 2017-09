Scheveningen na nederlaag bij Jong Almere nog altijd zonder overwinning

DEN HAAG - Scheveningen wacht na drie speelronden in de derde divisie nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Na de nederlaag bij VVOG en de remise tegen Spijkenisse, ging de ploeg van trainer John Blok zaterdagmiddag met 3-1 onderuit bij de beloften van Almere City.

Binnen het half uur keken de Scheveningers na goals van Silvester van der Water al tegen een 2-0 achterstand aan. Een valse start voor de formatie van Blok, dat voor rust wel de aansluiting vond via Tim Peters.Na de theepauze bleef de 2-1 lang op het scorebord staan, waardoor Scheveningen in de wedstrijd bleef. Dat veranderde toen James Efmorfidis tien minuten voor het eind de 3-1 binnen schoot. Toen was het definitief over voor Scheveningen.1-0 Van der Water, 2-0 Van der Water, 2-1 Peters, 3-1 Efmorfidis