LIVEBLOG: Willem II - ADO Den Haag

DEN HAAG - In de vierde speelronde van de eredivisie gaat ADO Den Haag op jacht naar de eerste punten van het seizoen. De Haagse formatie speelt uit bij Willem II, dat na drie wedstrijden ook nog puntloos is.

De aftrap van het duel is om 18.30 uur in het Koning Willem II Stadion. Alles over de wedstrijd volg je rechtstreeks via 89.3 Radio West, dit liveblog en de Social Media-kanalen van Omroep West Sport ( Facebook Twitter en Instagram)