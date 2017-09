Opstelling ADO: nieuwkomers Kishna en Falkenburg beginnen op de bank

DEN HAAG - Ricardo Kishna en Erik Falkenburg hebben van ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk nog geen basisplaats gekregen. De twee spelers, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt aangetrokken werden, beginnen zaterdag voor het duel met Willem II op de bank.

Wilfried Kanon heeft zijn schorsing van één wedstrijd uitgezeten en staat weer op zijn plaats in het centrum van de verdediging. De Ivoriaan incasseerde bij AZ-uit voor rust al zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. Hij verliet huilend het veld.Doordat Groenendijk weer over Kanon kan beschikken, is Danny Bakker een linie doorgeschoven. Samen met Lex Immers en Nasser El Khayati vormt hij het middenveld.Voorin één wijziging ten opzichte van de afgelopen duels. Melvyn Lorenzen heeft aan de linkerkant plaats moeten maken voor Elson Hooi, die voor het eerst in de basis start. Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Becker, Johnsen, Hooi.Wellenreuther; Lewis, Peters, Van der Linden, Lachman, Tsimikas; Rienstra, Chirivella, Haye; Velikonja, Sol.Het eredivisieduel Willem II - ADO Den Haag is zaterdagavond vanaf 18.25 uur live te volgen op 89.3 Radio West. Herman Nanninga en Pim Markering doen verslag vanuit het Koning Willem II Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Facebook Twitter en Instagram