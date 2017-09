Prinsjesfestival voor vijfde keer van start

DEN HAAG - De derde dinsdag in september is het natuurlijk weer Prinsjesdag. Op die dag zijn er tal van activiteiten met als hoogtepunt de koninklijke rijtoer van het Paleis Noordeinde naar het Binnenhof en weer terug.

Voorafgaand aan Prinsjesdag is er het Prinsjesfestival . Dat begint donderdag 14 september al voor de vijfde keer. Het thema is 'Tijd om elkaar te vinden; polarisatie en pacificatie 1917-2017'.Honderd jaar geleden kwam een einde aan een jarenlange strijd tussen verschillende religieuze en politieke groeperingen. De gelijke behandeling van openbare en bijzondere scholen, de invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging waren de uitkomst daarvan.Het Prinsjesfestival wordt donderdag 14 september om 16:30 uur door de Drentse prinsjesdichter Lévi Weemoedt geopend in Pathé Buitenhof. Verder zijn er een optredens van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers en het koperensemble Fanfarekorps Nationale Reserve.Drenthe is dit jaar Strategisch partner en daarom is er een Drents Prinsjesdiner samengesteld door Jeroen en Marleen Brouwer van restaurant De Loohoeve te Schoonloo.Drenthe heeft in Nieuwspoort een ambassade geopend waar netwerkbijeenkomsten plaatsvinden met innovatie als leidend thema. Ook voor het Haagse publiek heeft Drenthe van alles in petto. Donderdag 14 september is er op het Plein een optreden van De Pauperband, bekend van de muziek in het theaterspektakel Het Pauperparadijs. Maandag 18 september speelt het Noordpool Orkest op het Plein, met optredens van de Haagse zangeres Bella Hay en het Drentse duo TangarineAndere hoogtepunten van het Prinsjesfestival zijn de Prinsjesrede in de Kloosterkerk op vrijdag en de oefenshow van de bereden Brigade Koninklijke Marechaussee op het Lange Voorhout op zaterdag. In theater Diligentia is zondag 17 september het Prinsjes Cabaret.Op de derde dinsdag in september spreekt Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede uit. Voorafgaand aan het voorlezen van de troonrede rijden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima met de glazenkoets van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar het Binnenhof.12:45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke stallen naar Paleis Noordeinde13:00 - Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof13:15 - Troonrede Ridderzaal13:50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde14:00 - Balkonscène Paleis Noordeinde