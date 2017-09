Dierenambulance-hunk redt meeuw van dakgoot

DEN HAAG - Dierenambulance-hunk Rutger Rijntjes heeft zaterdag een meeuw gered die met zijn poot aan de ijzeren strip zat op een dakgoot van een huis in de Deimanstraat in Den Haag.

De vogel verkeerde in doodsangst en hing over de dakgoot heen met zijn kop naar beneden. Rutger klom via een balkon aan de achterkant met behulp van een ladder naar boven en bevrijdde de meeuw uit zijn benaderde positie.Rutger zei tegen Omroep West dat de meeuw mogelijk al de hele nacht aan de dakgoot had gehangen. De brandweer had geen tijd vanwege de wateroverlast en daarom is Rutger zelf maar naar boven geklommen. De meeuw was volgens hem doodop en gewond aan zijn poot. De vogel is overgebracht naar vogelopvang De Wulp voor verder herstel.Rutger was in het voorjaar een hit op Facebook nadat hij een verzwakte bunzing had opgehaald. Toen zijn foto's bij het artikel kwam werd hij op Facebook overladen met complimentjes van dames.De hunk stelde toen een hoop dames teleur door aan Omroep West te vertellen dat hij al een vriendin had.