Grote overlast door lekkende waterleiding

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Het springen van een waterleiding op de elfde etage van een flatgebouw aan het Ledeganckplein in Den Haag heeft zaterdag voor grote overlast gezorgd. Het water liep vier etages naar beneden en liep ook de meterkasten in.

De vier onderliggende woningen werden ontruimd. Het is niet bekend wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen, want er zijn problemen met de elektriciteit.



De brandweer was zaterdag al eerder op de dag bij de flat geweest, maar dacht toen dat er sprake was van wateroverlast door de regen. Bij de tweede melding werd geconstateerd dat er sprake was van een lekkende waterleiding. Volgens een woordvoerder van de brandweer lekte de leiding mogelijk al enige tijd.



Hennep





In het huis waar de leiding gesprongen was, is volgens de nieuwssite Regio 15 een hennepkwekerij gevestigd. De politie doet onderzoek en gemeentemedewerkers zijn ter plaatse om te kijken wanneer de bewoners terug kunnen naar hun huis.