KNVB gaat promotieregeling voor tweededivisionisten opnieuw bekijken

REGIO - De KNVB gaat de promotieregeling voor tweededivisionisten naar de Jupiler League opnieuw bekijken. Dat heeft de voetbalbond per brief laten weten aan alle clubs die in de tweede divisie spelen. De KNVB heeft hiertoe besloten vanwege de grote bezwaren bij de clubs tegen verplichte promotie.

In de brief, die Rijnsburgse Boys op haar website gepubliceerd heeft, staat dat de promotieplicht blijft gelden, tenzij het om financiële redenen niet verantwoord is om de stap naar het betaalde voetbal te zetten. 'Promotie mag niet tot gevolg hebben dat het voortbestaan van de clubs of een goed verloop van de competitie in de eerste divisie in gevaar komt', vindt de KNVB.In januari gaat de KNVB om tafel met de clubs. Eind april wordt de beslissing genomen of de kampioen van de tweede divisie promoveert naar de Jupiler League. Gebeurt dat niet, dan promoveert er ook geen andere club.Verslaggever Willem van Zuilen sprak over de promotieregeling met VVSB-voorzitter Arjan Broekhof. Beluister het gesprek hieronder.