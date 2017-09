Auto zakt weg in 'sinkhole'

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een auto is zaterdagmiddag door het wegdek gezakt op de Lichtenbergweg in Den Haag. Daar ontstond een 'sinkhole', een gapend gat in de weg.

Toen de auto de weg opreed ontstond er een gat in het wegdek. De straatstenen zijn in het gat verdwenen. Het voorwiel van de auto is blijven hangen.



Verderop in de straat ontstaan meerdere kleine gaten. Het is niet bekend of de gaten in de weg ontstaan door de hevige regenval de afgelopen dagen. De weg is afgesloten tot de auto weggehaald is en het gat gerepareerd is.