A13 naar Rotterdam deels afgesloten na ongeluk met motorrijder

DELFT - Op de A13 zijn twee rijstroken afgesloten na een ongeluk met een motor. De motorrijder is ter hoogte van de afslag Delft-Zuid over de kop geslagen.

De traumahelikopter was opgeroepen en de motorrijder is door ambulancepersoneel behandeld. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hem gaat is niet bekend.Door het ongeluk werd de A13 eerst compleet afgesloten en moest verkeer omrijden via de A4. Inmiddels is rond 17.15 uur nog maar één rijstrook afgesloten in verband met onderzoek.