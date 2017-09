Mediapartner WOS wint Lokale Omroep Award

Trotse Hildo Gobel en Michel van den Berg I Foto: Dennis van Schie

WESTLAND - Het concept 'Week van het Werk’, dat in afgelopen jaar is uitgezonden door de WOS, is in de categorie Innovatie winnaar geworden van de de Lokale Omroep Award 2017. Dat is zaterdagmiddag in Hilversum bekendgemaakt bij de uitreiking van de jaarlijkse prijzen voor de lokale omroepen.

De Week van het Werk vond eind september 2016 voor het eerst plaats en dat gebeurde op initiatief van MVO Westland. In Week van het Werk besteedt de lokale omroep een hele week in radio- en tv-programma's aandacht aan werk. Zo kunnen inwoners pitchen op de radio, een cv-check doen en worden banendagen en open dagen georganiseerd.



De tweede editie van Week van het Werk wordt binnenkort weer gehouden, van maandag 25 september tot en met zondag 1 oktober.



Lokale Omroep van het jaar



De WOS was tevens genomineerd voor de titel 'Lokale Omroep van het jaar', maar die prijs ging naar de lokale omroepen Regio8 (Achterhoek, Gelderland) en Open Rotterdam. Verder was de WOS genomineerd in de categorieën Nieuws, met het radioprogramma 'Middagmagazine', en in de categorie Video met het tv-programma 'De Pitch'.