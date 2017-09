Sublieme El Khayati en reflex Zwinkels bezorgen ADO Den Haag eerste driepunter

DEN HAAG - Na vier speelronden is ADO Den Haag niet langer meer puntloos in de eredivisie. Nadat de eerste drie duels van het seizoen werden verloren, won de Haagse formatie zaterdagavond van Willem II. In Tilburg werd een 1-2 overwinning geboekt door twee goals van Nasser El Khayati.

ADO Den Haag greep de leiding via een strafschop, die werd veroorzaakt door Fernando Lewis. De verdediger van Willem II ging onhandig in de fout bij het wegwerken van de bal en haalde vervolgens Elson Hooi naar de grond in het zestienmetergebied. De Haagse aanvaller ging liggen en scheidsrechter Dennis Higler wees direct naar de stip. De strafschop was ietwat makkelijk gegeven, maar het was aan ADO de taak het 'cadeautje' uit te pakken.Nasser El Khayati ging achter de bal staan, bleef koel en zette ADO na een half uur op voorsprong. Daarvoor was het Willem II dat de kansen kreeg. Voor de openingstreffer verzuimde Etien Velikonja Willem II op voorsprong te zetten. De aanvaller onderschepte een slappe terugspeelbal van Tyronne Ebuehi, omspeelde de doelman Robert Zwinkels, maar twijfelde daarna te lang waardoor de defensie de hoek weer kon afdekken.Het spel in de tweede helft was net als in het eerste bedrijf aan beide kanten bij vlagen niet best. ADO Den Haag probeerde het wel. Sheraldo Becker waagde een poging en Bjorn Johnsen werd in stelling gebracht, maar een tweede treffer leek niet aan de Hagenaars besteed. Het was meer tegenhouden, dan aanvallen.Willem II-trainer Erwin van de Looi had namelijk zijn tactiek aangepast en gooide alles op de aanval. De thuisploeg opende de jacht op de gelijkmaker. En de keuze voor die tactiek leek zijn vruchten af te werpen. Een kwartier voor tijd kwam de gelijkmaker op naam van Fran Sol. Het waren spannende momenten, maar uiteindelijk schoot El Khayati ADO naar de winst na een mooie individuele actie. Zwinkels voorkwam vlak voor tijd met een belangrijke reflex de 2-2. Ricardo Kishna en Erik Falkenburg kregen van ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk nog geen basisplaats. De twee spelers, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt werden aangetrokken, begonnen op de bank. Elson Hooi mocht, ten koste van Melvyn Lorenzen, voor het eerst starten. Na zeventig minuten moest hij plaats maken voor Kishna, die zijn debuut in de Haagse hoofdmacht maakte.0-1 El Khayati (strafschop), 1-1 Sol, 1-2 El KhayatiWellenreuther; Lewis (61. Azzaoui), Peters, Van der Linden, Lachman, Tsimikas; Rienstra (88. Crowley), Chirivella, Haye; Velikonja (70. Croux), Sol. ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi (46. David), Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Becker (85. Lorenzen), Johnsen, Hooi (73. Kishna).Lewis (Willem II), David (ADO Den Haag)n.v.t.Dennis Higler11.123