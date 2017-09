'Oudste' disco van Den Haag viert vijftigste verjaardag

DEN HAAG - De Haagse discotheek Club Westwood bestaat zaterdag precies 50 jaar. En nog altijd staat de 'Haegsche' jeugd ieder weekend in de rij voor een dansje in deze disco. Het jubileum wordt zaterdag gevierd met een groot festival op haar eigen parkeerdek.

Voor het jubileumfeest zijn er DJ’s, live-acts, theater, cocktail-, wijnbar, foodtrucks en champagne. Ook Johan Derksen en zijn Pioniers van de Nederpop treden op en is oud judoka en DJ Dennis van der Geest ook van de partij.Waar bijna 70% van alle discotheken het laatste decennium om meerdere redenen de deuren moesten sluiten, zwemt het jubilerende Westwood, ook wel 'wewo in de volksmond genoemd, juist tegen de trend in. Bij de wekelijkse clubavonden voor de oudste scholieren en jonge studenten staat steevast een rij voor de deur. Maar ook de speciale thema avonden,classic parties en strandfeesten zijn razend populair.Menig Hagenaar heeft mooie herinneringen aan de horecazaak, waar velen hun eerste dansje waagden of zelfs voor het eerst met iemand hebben staan 'snavelen'. Hoewel de discotheek al jaren aan de Laan van Poot zit, is 'sociëteit Westwood' lang geleden op een andere plek gestart