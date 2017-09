Omwonenden vieren einde werkzaamheden Raamweg in Den Haag

DEN HAAG - Omwonenden van de Raamweg en Koningskade in Den Haag vierden zaterdag met een buurtlunch het einde van de werkzaamheden.

De Raamweg-Koningskade en Wassenaarseweg zijn sinds enige tijd na ingrijpend onderhoud weer open. Met een feestelijke lunch wil de gemeente Den Haag de buurtbewoners bedanken voor hun geduld.Naast kinderspelletjes, een miniracebaan en hapjes en drankjes blikte wethouder Tom de Bruijn kort terug op de verlopen werkzaamheden.De Raamweg-Koningskade, waar dagelijks zo'n 60.000 voertuigen overheen rijden, was sinds eind maart het toneel van ingrijpende werkzaamheden aan het riool. Ook de Zuid-Hollandlaan, Wassenaarseweg en Oostduinlaan hebben een opknapbeurt gekregen. Half augustus was het laatste deel van de werkzaamheden afgerond. Toen ging de Wassenaarseweg weer open voor verkeer, twee weken eerder dan gepland. De Raamweg was al half juni al heropend, een week eerder dan aangekondigd.