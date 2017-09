Lovende woorden voor El Khayati: 'Dit is waarom we hem wilden houden'

DEN HAAG - Nasser El Khayati. Het duurde afgelopen zomer even voordat ADO Den Haag hem daadwerkelijk binnen had, maar het is het wachten dubbel en dwars waard geweest. Zaterdag had de aanvaller een fantastische actie in huis en schoot ADO naar de eerste overwinning van het seizoen.

'Dit is wel de reden waarom we hem wilden houden', vertelt Fons Groenendijk met een kleine glimlach op zijn gezicht. 'Het blijft natuurlijk een geweldige speler. Al zijn klasse zit in die goal.'Groenendijk overwoog samen met zijn assistenten de middenvelder in de tweede helft te wisselen. 'We zaten echt te dubben. Hij is ook nog niet zo lang bij ons en conditioneel kan er nog wat bij', geeft Groenendijk aan. Uiteindelijk besloten ze El Khayati te laten staan. Achteraf bekeken een goede keus. 'Hij heeft aan een moment genoeg en bezorgt ons een fantastische avond.'Willem II was voor ADO Den Haag de eerste prooi van het seizoen. Na vier speelronden is de Haagse formatie niet meer puntloos, maar de manier waarop de overwinning zaterdagavond geboekt werd, stemt Groenendijk niet tevreden.'Ik vind het fijn dat we gewonnen hebben, maar blijkbaar was er toch wel wat spanning', analyseert de coach. 'Dat zag ik wel terug in het voetbal. Ik hoop dat dit het moment is dat we aan beter voetbal kunnen gaan denken. Bij vlagen was het vandaag echt niet goed.''Het moet beter. En dat mag ik van deze jongens vragen. Dit is niet het voetbal wat ons naar de middenmoot gaat helpen.'