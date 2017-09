Eerste strandconcert voor legendarische popgroep Doe Maar op Scheveningen

DEN HAAG - Behalve Anouk is ook de legendarische Nederpopgroep Doe Maar met zanger-gitarist Henny Vrienten en zanger-toetsenist Ernst Jansz te zien op het evenement Live on the Beach. De mannen zijn zaterdag de hoofdact op het festival .

Voorafgaand aan het concert van Doe Maar zijn er die avond ook nog optredens van de rappers Gers Pardoel en Diggy Dex en de Scheveningse band Splendid.Doe Maar scoorde toptienhits aan de lopende band zoals Doris Day, Is dit alles, De Bom, Pa en 32 jaar. Hoewel Henny Vrienten en Ernst Jansz de leeftijd van 30 jaar toen al ruimschoots waren gepasseerd, groeiden ze ongewild uit tot tieneridolen.Nadat de band in 1984 uiteenviel, bleven de leden elkaar nog geregeld zien.In de afgelopen decennia hebben zij diverse reünieconcerten gegeven, met vorig jaar drie keer een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ook gitarist van het eerste uur Jan Hendriks is van de partij. Doe Maar heeft nog nooit eerder op het strand opgetreden.Vrijdag dreigde het weer roet in het eten te gooien toen Anouk moest optreden, maar dat viel uiteindelijk allemaal mee.Met het optreden van Doe Maar op de tweede festivalavond van het evenement Live on the Beach sluit de badplaats het strandseizoen af.